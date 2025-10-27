PSOE y PP enfrentados por la licitación de un solar en Harineras

LEER MÁS La transformación de Harineras llevará a 4.000 vecinos al nuevo centro de Huesca

Cruce de acusaciones entre PSOE y PP, por la licitación de un solar en el polígono de Harineras de Huesca. Los socialistas han solicitado la comparecencia en las Cortes del presidente Jorge Azcón y del consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ante lo que han calificado de "dudosa operación urbanística que afecta a la vivienda protegida".

Lorena Canales, diputada socialista en las Cortes de Aragón, considera que, ante el grave problema que hay en la comunidad en materia de vivienda, y más en concreto en la ciudad de Huesca, “el ejecutivo autonómico no puede jugar a la especulación urbanística”. Y explica que “con la corrección de errores del acuerdo de cesión que aprobó este viernes el Ayuntamiento de Huesca, con la oposición del PSOE, las viviendas no tendrán un precio de 7 euros el metro cuadrado como marca la normativa, sino que podrían superar los 11 euros el metro cuadrado”.

Desde el Gobierno de Aragón defienden la legalidad en la gestión del solar y reprocha al PSOE su "desconocimiento en política de vivienda". El consejero Octavio López señala que el suelo en cuestión para la promoción de viviendas públicas al que se refiere el Grupo Socialista fue aportado por el Ayuntamiento de Huesca para contribuir a la solución del problema de la vivienda en Huesca, que afecta principalmente a los jóvenes. Viviendas públicas que serán destinadas a alquiler asequible para facilitar la emancipación de los beneficiarios sin que tengan que destinar más del 30% de sus ingresos a la cuota del alquiler mensual, gracias a las ayudas directas del Gobierno de Aragón.

Subrayan que la parcela sobre la que se edificarán esas viviendas, que serán públicas a perpetuidad, estaba destinada a su venta para vivienda libre. Es decir, lo que ha hecho el Gobierno de Aragón con ese suelo es todo lo contrario al movimiento especulativo que denuncia el Grupo Socialista, pues dota al suelo de la mayor protección posible, en tanto las viviendas públicas que se van a promover lo serán de por vida y estarán siempre en manos de la administración.