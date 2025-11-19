El PSOE descarta de momento tomar medidas tras el informe de la UCO sobre Mina Muga

La trama del caso Koldo ha vuelto a salpicar a nuestro territorio tras conocer un informe de la UCO que revela cómo el exasesor de Ábalos, Koldo García, contactó con cargos del PSOE Aragón para conseguir licencia en la localidad zaragozana de Remolinos para el impulso de Mina Muga. Un proyecto minero entre Aragón y Navarra impulsado por Servinabar y Acciona, compañías supuestamente implicadas en la trama de mordidas.

En el informe aparece un esquema manuscrito que explica cómo operó la trama. Aparecen mencionados el ahora presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, o el alcalde de Remolinos, Alfredo Zaldívar. Desde el PSOE recalcan que el informe no atribuye conductas delictivas a ninguno de los socialistas aragoneses mencionados. La presidenta del PSOE de Zaragoza, Teresa Ladrero, pide prudencia. De momento, no se van a tomar medidas.

La trama de comisiones del 2% en el PSOE se centra en la cúpula, que se pudo haber apoyado en cargos autonómicos para agilizar proyectos. El presidente, Jorge Azcón, cree que los socialistas aragoneses deben dar muchas explicaciones. Las que se han dado hasta ahora no convencen, porque es obvio que el informe no tipifica delitos. La Guardia Civil informa de posibles delitos, pero luego será el juez “el que tendrá que hacer su trabajo”.