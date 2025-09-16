El PSOE Alto Aragón urge a Azcón ayudas para los afectados por las tormentas de las últimas semanas

LEER MÁS Binéfar recupera la normalidad tras los daños de la fuerte tormenta del lunes

El secretario general del PSOE Alto Aragón, Fernando Sabés, demanda al Gobierno de Aragón que habilite ayudas "de manera urgente para los vecinos y empresas afectadas por las intensas lluvias, granizo y vientos huracanados que este fin de semana volvieron a causar graves daños en La Litera así como en el Somontano de Barbastro y en la Hoya de Huesca, afecciones que se suman a las que han causado los dos episodios anteriores". El primero de ellos, el 31 de agosto, se dio principalmente en el Bajo Cinca, Cinca Medio, Litera y Monegros; el segundo, el pasado 8 de septiembre, en la zona de La Litera y especialmente en Binéfar.

En dos semanas, los daños en los cultivos de cereal, olivares y frutales han sido muy graves, como también en numerosas infraestructuras públicas y privadas, en caminos rurales, sistemas de regadío y otros inmuebles. "Estos fenómenos meteorológicos, que se han generado de manera repentina y han dejado gran destrucción a su paso, han afectado a muchos vecinos del Alto Aragón que se sienten impotentes y que sólo esperan la ayuda del Gobierno de Aragón. El ejecutivo de Jorge Azcón ha de actuar inmediatamente para agilizar las ayudas. Mitigar en lo posible los graves daños ocasionados debe ser prioritario", ha dicho tras solidarizarse también con todos los municipios afectados.

El Grupo Socialista llevará una iniciativa a las Cortes de Aragón para que el ejecutivo autonómico active con urgencia estas ayudas económicas. “Cada vez son más frecuentes desastres naturales como los que hemos vivido en los últimos 15 días, es necesario articular un sistema estable de ayudas, con convocatoria abierta, que permita dar respuesta inmediata a los damnificados tanto privados como entes públicos cuando ocurran este tipo de episodios”, señala Sabés, quien recuerda que fue algo que ya solicitó tras las fuertes tormentas del pasado 31 de agosto. “Desde el PSOE ofrecemos todo nuestro apoyo al Gobierno de Aragón para activar estas medidas”, ha dicho.

Sabés ha recordado también la importancia de un pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, “un acuerdo en el que el Partido Popular nos encontrará siempre para ayudar” y la propuesta que se hizo en el último pleno de las Cortes de Aragón para la puesta en marcha de un modelo de respuesta rápida ante las emergencias que se base en tres ejes: “implicación política personal del propio Presidente de Aragón, su cercanía con las personas afectadas y un modelo reforzado de servicios públicos coordinados, ágil y eficaz para atender a la ciudadanía”