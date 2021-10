PSA plantea un ERE de extinción para 58 puestos en oficinas

La planta de Stellantis en Figueruelas reanudará la producción el próximo lunes a las seis de la mañana. Desde el comité de empresa confían en que la actividad pueda ir estabilizándose, pese a la escasez de microchips.

El presidente del comité, Rubén Alonso, ha explicado que se trata de una salida pactada con los sindicatos, para que puedan prejubilarse los trabajadores nacidos en 1960 que no tienen acceso a los contratos de relevo. El próximo lunes, además, se incorporarán a su trabajo en la planta madrileña de Villaverde los 250 trabajadores afectados por la suspensión del turno de noche en Figueruelas.

Pendientes de la Ley Europea de Chips

La escasez de semiconductores está obligando al sector a realizar paros, aplicar ERTES, y también a las auxiliares, lo que compromete el futuro de uno de los sectores fuertes de Aragón. Por eso desde UGT valoran la intención de aprobar la Ley Europea de Chips, aunque creen que llega con retraso. Precisamente el sindicato ha organizado una jornada para analizar la transformación del sector de la automoción.

El objetivo de esa normativa no será otro que aumentar la producción de semiconductores en Europa para no depender de países asiáticos, aunque no se logrará a corto plazo. El secretario general de UGT FICA, Pedro Hojas, achaca la crisis actual a las malas decisiones empresariales que decidieron externalizar la cadena de suministro.

La Federación industrial de UGT pide un pacto de estado para consolidar estas actividades económicas y reunir a la mesa nacional de la automoción.