El proyecto +RuralTEA, el acercamiento de servicios al medio rural

La comunidad aragonesa se caracteriza por muchas cuestiones, pero una de ellas es la dispersión geográfica. Cuenta con 731 municipios en 33 comarcas y con mucha diferencia de población. El foco está puesto en el medio rural y en las personas con Trastorno del Espectro Autista. Cada vez son más los servicios que entidades privadas y entidades públicas prestan a quienes tienen TEA y sus familias, pero esos servicios suelen circunscribirse a las capitales y grandes localidades.

Desde la Confederación Autismo España han presentado el proyecto '+RuralTEA: calidad de vida también en lo rural' con el objetivo de acercar al medio rural todos los servicios que necesitan estas personas y a los que les es más difícil acceder. Una de las coordinadoras de este proyecto, Garazi Oregui, explica que la realidad de cada una de las personas que tiene autismo es muy diferente y para muchos es un desafío poder acceder a recursos especializados precisamente por dónde viven.

Muchos de estos servicios se encuentran en cabeceras de comarcas o en las capitales, lo que les obligan a desplazarse, en algunos casos, a cientos de kilómetros, lo que genera, como indicaba Oregui, “desigualdad y aislamiento” a estas personas. Para una persona que tiene autismo, no es lo mismos haber nacido en una gran ciudad o en el medio rural y la oportunidad de una mejor calidad de vida tampoco lo son.

Desde el proyecto +RuralTEA se ha trabajado, en primer lugar, acercándose a los ayuntamientos, centros educativos y asociaciones del medio rural para explica en qué consistía el proyecto, conectando con la población y formando a los profesionales, dándoles recursos para poder ayudar a las personas con autismo de su entorno. Como indica Garazi Oregui, precisamente, legar al medio rural ha sido la parte que más les ha costado dentro del proyecto, pero una vez superada esta fase, el acogimiento y la experiencia ha sido muy positivo.

Se ha demostrado cómo este proyecto funciona, de momento se ha llegado a 130 municipios de toda España y han sido beneficiadas 350 personas con autismo más sus familias y su entorno, lo que multiplica el número de personas a las que se ha ayudado a mejorar su calidad de vida. El objetivo es llegar a municipios de todas las comunidades autónomas.