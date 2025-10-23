“Tu Provincia Huesca la Magia” renueva como mejor destino europeo de aventura 2025

“Tu Provincia Huesca la Magia” , la marca turística de la Diputación logra revalidar el éxito de 2023 y la provincia de Huesca ha vuelto a conseguir ser elegida como mejor destino para el turismo de aventura europeo en la gala de los World Travel Awards (WTA) celebrada ayer en Cerdeña. El premio refuerza la imagen del Alto Aragón como referente de turismo deportivo, de naturaleza y de experiencias. Con este galardón, se posiciona para optar al reconocimiento mundial que se otorgará en diciembre en Baréin.

El presidente de la Diputación Provincial, Isaac Claver, ha recogido esta noche el premio que acredita a la provincia de Huesca como el mejor destino europeo de aventura 2025 en una gala celebrada en el Forte Village Resort de Cerdeña con asistentes de toda Europa. Claver ha estado acompañado por el diputado delegado de Turismo de la DPH, Sergio Serra, el gerente de TUHUESCA, Fernando Blasco, y Alicia Pac y Fernando López, de la empresa oscense Marketing Divertido que han colaborado en la campaña digital de captación de voto.La provincia de Huesca competía, entre otros destinos, con Noruega, Inglaterra, Islandia o Portugal.

El presidente de la DPH ha señalado que “es una alegría inmensa, estamos muy contentos y satisfechos por revalidar este galardón que nos posiciona a la cabeza del turismo deportivo a nivel internacional. Es, además, un reconocimiento a todas las empresas y autónomos que generan, a su vez, más de 4.000 empleos directos en nuestra provincia. Este reconocimiento ratifica que el trabajo, que realizamos juntos, está dando resultados y posicionando a nuestra tierra en lo más alto. Demostramos, una vez más, la fuerza y el esfuerzo de nuestra gente y cómo, desde pequeños lugares somos capaces de llegar al mundo entero”.

Claver ha destacado también que “el premio de 2023 nos abrió un campo de posibilidades que hemos desarrollado con el sector y que se está traduciendo en mejores cifras turísticas. De hecho, en 2024, el turismo en la provincia creció un 5,4%, llegando a los 1,5 millones de turistas. Y, este año, vamos camino de superar esos datos. Por eso, tenemos muy claro que vamos a seguir apostando por este turismo que sirve, también, como punta de lanza para mostrar otros de nuestros grandes recursos como son el patrimonio o la gastronomía”.

Gracias a este premio “Tu Provincia Huesca la Magia” se clasifica directamente para los premios WTA a nivel mundial. Un reconocimiento que se otorgará en Baréin el próximo mes de diciembre y para el que hay en marcha ya una nueva campaña de captación de voto.