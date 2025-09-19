“Tu provincia Huesca La Magia” nominada como mejor destino europeo de aventura 2025

LEER MÁS El presidente de la Diputación de Huesca apuesta por el tirón de los World Travel Awards

De nuevo “Tu provincia Huesca La Magia” está nominada como mejor destino europeo de aventura 2025. Los premios se entregarán en una gala que se va a celebrar el próximo 22 de octubre en la ciudad de Cerdeña (Italia) a donde viajará una delegación de la Diputación Provincial de Huesca. En esta ocasión, la provincia de Huesca va a competir con otros destinos de aventura europeos como Islandia, Islas Azores, Noruega, Escocia, Gales o Austria entre otros.

De este modo, la marca de promoción turística de la Diputación Provincial de Huesca, “Tu Provincia Huesca la Magia” intenta reeditar el éxito conseguido en 2023 cuando ya fue reconocida como Destino de Turismo de Aventura Líder en Europa en los premios WTA, los galardones más importantes del mundo en turismo. De hecho la obtención de este galardón hace dos años contribuyó al posicionamiento de la provincia como líder en el mercado del turismo de aventura.

Durante todo este verano “Tu Provincia Huesca la Magia” ha realizado una campaña de captación de voto para estos premios a través de la colaboración de TUHUESCA y la agencia oscense Marketing Divertido, apoyada de forma activa, por más de 250 empresas turísticas altoaragonesas. Una campaña de promoción que se ha realizado a nivel mundial y en 3 idiomas diferentes, consiguiendo enviar al voto a más de 650.000 usuarios. Durante los meses estivales la marca, con más de 380.000 seguidores en redes sociales, ha recibido 40 millones de impresiones y un millón de interacciones. Solo en Instagram, “Tu Provincia Huesca la Magia” acumula 190.000 seguidores situando la marca como una de las redes turísticas líderes a nivel nacional, solo por detrás de las marcas de promoción turística de Cataluña, Asturias y Canarias.

Los World Travel Awards se establecieron en 1993 para reconocer, recompensar y celebrar la excelencia en todos los sectores de la industria del turismo. Hoy en día, la marca WTA es reconocida mundialmente como el máximo sello de calidad y los ganadores establecen el punto de referencia para el resto de destinos.