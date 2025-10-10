Proliferan las estafas de falsos alquileres para el invierno en el Pirineo oscense

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, ha detectado una campaña de falsos alquileres para esta temporada invernal en el Pirineo aragonés.

Desde mediados del pasado mes de septiembre, agentes del Equipo @ de la UOPJ de Huesca, tuvieron conocimiento a través de varios ciudadanos y de una inmobiliaria de que se podía estar gestando una gran estafa por internet en anuncios de alquileres de temporada en diversas localidades del Pirineo Aragonés. Iniciado un ciberpatrullaje en los diferentes portales y plataformas, en las cuales se suelen anunciar esta clase de alquileres, se pudo comprobar que había decenas de anuncios falsos en las localidades de Astún, Benasque, Candanchú, Jaca, Panticosa y Sallent de Gállego, así mismo también se pudo detectar una página web falsa, que servía como soporte para dar veracidad a esos anuncios.

El modus operandi de estos ciberdelicuentes consistía en clonar anuncios de inmobiliarias de la zona y ofrecer alquileres a un precio ligeramente más bajo, enviando contratos falsos, títulos de propiedad inexistentes y DNI,s de personas usurpadas, todo ello para generar confianza. Si finalmente la víctima contrataba el “alquiler,” el pago se realizaba mediante transferencia a cuentas bancarias controladas por los estafadores.

Los agentes, tras realizar un análisis de la página web que servía para dar veracidad a los anuncios de las plataformas, se pudo comprobar que la misma fue creada ex profeso unos días antes de la publicación de los anuncios, usurpando los datos de una inmobiliaria real que nada tenía que ver y clonando decenas de anuncios de otra inmobiliaria de la zona del Pirineo Aragonés. Así mismo, en dicha página también se detectaron cientos de anuncios de otras zonas de España.

El Equipo @ del a UOPJ de Huesca, en este periodo de tiempo, ha podido retirar los anuncios falsos que figuraban en los diferentes portales y plataformas de Internet, evitando futuras estafas, así como, ha paralizado dos pagos con este mismo modus operandi de 4.050 y 3.980 €.

Ante la proliferación de estas estafas la Guardia Civil recomienda no pagar nunca antes de ver el piso personalmente y verificar la legitimidad del propietario o de la inmobiliaria, desconfiar "si te meten prisa para reservar", es una conducta muy común entre los estafadores, comprobar la existencia real del inmueble, buscando la propiedad en diferentes plataformas y asegurándose de que no se trata de un anuncio duplicado o falso y no enviar los datos personales, foto del DNI por ejemplo, al anunciante hasta estar completamente seguro de que se trata de un anuncio real. Asimismo es aconsejable comparar precios de la zona y buscar asesoramiento profesional en inmobiliarias de la zona donde quieres alquilar.

En el caso de que la estafa se haya efectuado, hay que ponerse en contacto con la Guardia Civil, bien en el acuartelamiento más cercano, donde podrá formular denuncia, también mediante denuncia en la Sede Electrónica en la página web de la Guardia Civil o informarse en el Equipo de Asesoramiento, Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia (Equipo @ de la Guardia Civil de Huesca), a través de la Central 062.