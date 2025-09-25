El programa Mucho por Vivir cumple 25 años en Teruel

La Asociación Española Contra el Cáncer en Teruel presentará el próximo 2 de octubre a las 19:00 horas en el Teatro Marín el documental “Mucho x Vivir”, un emotivo recorrido por los 25 años de historia de los desfiles que han marcado un antes y un después en la visibilización del cáncer y en la calidad de vida de las mujeres diagnosticadas.

La psicóloga de la asociación, Merche Castellote, ha recordado que la iniciativa surgió en el año 1999, cuando la empresaria Pilar Guillén y la modista Teresa Mengod, decidieron empezar a adaptar la ropa interior de las mujeres mastectomizadas ante la falta de productos para ellas. A partir de ahí surgieron los desfiles en los que han participado una treintena de mujeres durante todos estos años.

El documental de Clara Gómez Galeote recoge todos estos testimonios a lo largo de 50 minutos que reflejan los sentimientos de las afectadas, sus familiares y también de los voluntarios de la asociación.