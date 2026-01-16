El Programa Experiencial de Empleo de Cruz Blanca en Huesca alcanza el 100% de empleabilidad

Diez personas se forman actualmente en el Programa Experiencial de Promoción de la Autonomía de INAEM, que está llevando a cabo la Fundación Cruz Blanca en Huesca. En concreto, 9 mujeres y un hombre que fueron seleccionados de entre cerca de 80 personas para cursar este programa que consta de dos certificados profesionales, uno de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, y otro de dinamizador de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

Durante toda la formación los alumnos reciben un salario, además se incluyen de forma transversal competencias digitales que faciliten la posterior inserción laboral. Es la cuarta edición de este programa que desarrolla Cruz Blanca y con una empleabilidad del 100%. El INAEM y la Fundación Cruz Blanca son quienes realizan la selección de 10 alumnos, que deben cumplir una serie de requisitos, como estar desempleado o tener unos estudios determinados. Una selección compleja debido al gran número de solicitudes que reciben.

Todos los alumnos quieren hacer de este sector su forma de vida, y lo hacen sabiendo que nada más terminar tendrán su trabajo, de hecho ya están recibiendo ofertas. La consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Caludia Pérez, ha visitado hoy las instalaciones de Cruz Blanca donde ha puesto de manifiesto su trabajo en favor de los más vulnerables. También la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha participado en la visita donde ha destacado el buen hacer de las entidades y la elevada inserción.