Policía Nacional

Profesores de la provincia de Huesca se forman en defensa personal

Se trata de un taller práctico, impulsado a través del Centro de Profesorado Ana Abarca de Bolea de Huesca, que ha dado herramientas a los docentes para saber actuar ante situaciones de agresión en el centro educativo.

Redacción

Huesca |

Profesores de la provincia de Huesca se forman en contención en los colegios
Profesores de la provincia de Huesca se forman en contención en los colegios | Policía Nacional

La Policía Nacional ha impartido a profesores de la provincia altoaragonesa, durante dos jornadas, formación sobre cómo actuar ante situaciones de agresión en el centro educativo. Impulsada a través del Centro de Profesorado Ana Abarca de Bolea de Huesca, han tenido lugar en el IES Sierra de Guara impartida por varios instructores de defensa personal policial de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. El curso se ha desarrollado lunes y martes. Se ha basado en talleres prácticos centrados en la prevención, desescalada de violencia, autoprotección y contención en el entorno escolar.

La Policía Nacional recuerda que el Código Penal prevé en su artículo 550 como delito de atentado a funcionario público los actos de atentado cometidos contra funcionarios docentes que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer