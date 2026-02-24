Profesores de la provincia de Huesca se forman en defensa personal

La Policía Nacional ha impartido a profesores de la provincia altoaragonesa, durante dos jornadas, formación sobre cómo actuar ante situaciones de agresión en el centro educativo. Impulsada a través del Centro de Profesorado Ana Abarca de Bolea de Huesca, han tenido lugar en el IES Sierra de Guara impartida por varios instructores de defensa personal policial de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. El curso se ha desarrollado lunes y martes. Se ha basado en talleres prácticos centrados en la prevención, desescalada de violencia, autoprotección y contención en el entorno escolar.

La Policía Nacional recuerda que el Código Penal prevé en su artículo 550 como delito de atentado a funcionario público los actos de atentado cometidos contra funcionarios docentes que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren.