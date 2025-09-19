Los profesores culpan al móvil del mal rendimiento educativo

Entre las familias, siete de cada diez opinan que los móviles no aportan beneficios significativos, aunque reconocen que les da tranquilidad fuera del horario escolar. Por su parte, más del 50% de los alumnos reconocen usar los teléfonos en el centro para fines no educativos.

Estos datos forman parte de un informe que refleja la necesidad de conciliar los efectos positivos y negativos de las pantallas, y que ha sido presentado en la comisión especial de las Cortes donde se está analizando este reto educativo. Durante la exposición, la presidenta del Consejo Escolar de Aragón, Marta Puente, ha pedido una regulación equilibrada que tenga en cuenta los planteamientos de la comunidad educativa.

En este sentido el 12,3% de los alumnos de primaria y ESO conocen casos de compañeros que están sufriendo acoso presencial o digital. Así, lo refleja un informe de la Fundación ANAR. Las situaciones más frecuentes son vídeos falsos a partir de la manipulación de una foto, la falsificación de audios de la víctima y la suplantación de la identidad.