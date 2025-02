El presidente de la RFEF reafirma el papel de Zaragoza como sede del Mundial

La selección española de fútbol podría participar a finales de junio en la inauguración del estadio modular del Parking Norte de Zaragoza. Además, la Federación Española de Fútbol prevé traer a la ciudad algunos eventos importantes, una vez esté disponible ese equipamiento. Lo ha asegurado el presidente del organismo, Rafael Louzán, durante una visita a la capital aragonesa.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha subrayado la apuesta de la ciudad por el deporte y su intención de seguir acogiendo eventos de alto nivel. También le ha informado de los plazos de las obras de la Romareda, ahora que ya se ha firmado el contrato para la demolición y la construcción del nuevo estadio.

Louzán está convencido de que no habrá contratiempos y Zaragoza estará en el Mundial de 2030, porque está cumpliendo su hoja de ruta. Otra de las once sedes elegidas podría renunciar en favor de Valencia, pero eso no afectará a la capital aragonesa.