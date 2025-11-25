Presentan en Huesca la Estrategia contra la Soledad No Deseada

LEER MÁS Aragón pone en marcha una estrategia contra la soledad no deseada

El Gobierno de Aragón ha presentado hoy en Huesca la Estrategia para afrontar la soledad no deseada de las personas mayores, un documento impulsado por la Dirección General de Mayores que ya se dio a conocer en Zaragoza el pasado mes de junio y que ahora continúa su recorrido territorial para acercarse a profesionales, entidades y ciudadanos. La jornada, celebrada en el Palacio Villahermosa de la capital oscense, ha permitido profundizar en un fenómeno cada vez más relevante. Aragón cuenta con 300.000 personas mayores de 65 años y una creciente proporción de hogares unipersonales.

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha destacado durante la apertura que esta estrategia “nace del firme compromiso del Gobierno de Aragón con el bienestar y la calidad de vida de nuestros mayores”. Susín ha recordado que la soledad no deseada afecta a miles de aragoneses y que su abordaje debe ser una prioridad “de todos”. “La soledad es un reto colectivo que exige respuestas compartidas y sostenidas en el tiempo”. La consejera ha subrayado, además, la importancia de apoyarse en datos y en el trabajo colaborativo para diseñar políticas eficaces y adaptadas al territorio. Por su parte, el director general de Mayores, Máximo Ariza, encargado de presentar los detalles del documento, ha subrayado que la estrategia pretende mejorar la detección, el acompañamiento y la participación social de las personas mayores. “Queremos detectar mejor, acompañar mejor y prevenir mejor. Por eso hemos diseñado protocolos de diagnóstico, una red de radares comunitarios y medidas de apoyo en momentos clave como la jubilación, el duelo o la pérdida de autonomía”, ha explicado.

El Gobierno ya ha comenzado a ejecutar diversas actuaciones incluidas en la estrategia. Entre ellas, el trabajo que se desarrolla junto al Observatorio Aragonés de la Soledad, con actividades organizadas en distintos municipios para promover la participación y el acompañamiento. Además, el Teléfono del Mayor ha pasado a estar operativo las 24 horas. Según ha detallado, el 65% de las llamadas que recibe el servicio responden a la necesidad de conversar, mantener un diálogo o sentir acompañamiento. Las consultas restantes suelen referirse a la búsqueda de actividades, ayudas o trámites administrativos.

El director general ha profundizado igualmente en la implantación de las Casas del Mayor, uno de los proyectos más destacados del plan. Ha explicado que el servicio está dirigido a municipios de menos de 300 habitantes, donde se ofrecerán cuidados básicos, apoyo cotidiano y un espacio de convivencia para personas en situación de vulnerabilidad social. Ariza ha detallado que ya existen cuatro centros piloto, de los cuales uno se encuentrta ubicado en Peraltilla, en la provincia de Huesca. Locales están acondicionados, amueblados y dotados presupuestariamente, y su apertura se prevé en breve, a falta de que los ayuntamientos finalicen la contratación del personal.

Además, Ariza también ha destacado el programa de promoción deportiva, implantado desde hace dos años. Ha explicado que más de 7.000 personas mayores se han inscrito en 25 federaciones deportivas como resultado del proyecto, lo que considera un indicador claro de la participación activa y de la creación de entornos de socialización estables.