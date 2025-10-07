Preocupación vecinal por los incidentes en Ramón y Cajal

La presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio de Santo Domingo y San Martín, Baldesca Oliván, ha trasladado la preocupación de los vecinos por la seguridad en el barrio, tras los últimos incidentes ocurridos en el paseo Ramón y Cajal. "Estamos inquietos. Día sí y día también estamos teniendo problemas en esa zona del barrio", ha señalado Oliván, quien indica que desde la asociación vecinal tienen previsto ponerse en contacto con la Policía Local para conocer qué actuaciones se prevén en la zona.

Para Oliván, tanto los vecinos de la zona como el resto de ciudadanos de Huesca que transitan por la misma "se sienten inseguros porque ya no solamente son peleas, sino que también hay insultos o vejaciones a personas mayores. No es lógico que esto ocurra en una arteria principal como es Ramón y Cajal y en una zona donde viviendas y hay comercios".

A última hora de ayer lunes, agentes de la Policía Local de Huesca llevaron a cabo un dispositivo de control en la zona de paseo Ramón y Cajal, debido a la presencia de personas conflictivas y alteraciones del orden público. Durante la actuación se identificó a varios individuos, alguno de ellos con antecedentes en diferentes delitos. En los cacheos realizados se localizaron útiles para el consumo de sustancias. A uno de los identificados le constaba una averiguación de domicilio emitida por un juzgado. Se ha elaborado el correspondiente informe. Este dispositivo se enmarca dentro de las actuaciones preventivas de seguridad ciudadana desarrolladas por la Policía Local en la zona, donde recientemente se produjeron graves incidentes con resultado de dos agentes heridos.