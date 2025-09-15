CONTROL DE PLAGAS

Preocupación por la aparición de ratas en un colegio de Zaragoza

El curso pasado ya se detectó la presencia de ratas en el Colegio Amar y Borbón, donde la semana pasada cayó una rata sobre la cabeza de una profesora mientras abría una de las puertas de acceso a las instalaciones. Las familias piden mejorar la limpieza y el Ayuntamiento trabaja para erradicar el problema.

José Antonio Alaya

Zaragoza |

La dirección y las familias del centro escolar ya ha solicitado soluciones inmediatas y permanentes para erradicar la presencia de ratas. Desde el AMPA del colegio, su presidente, Javier Riopedre, ha señalado que se trata de "un problema que perdura en el tiempo" y que ya se puso en conocimiento del Instituto Municipal de Salud Pública el pasado mes de marzo, cuando fueron avistados varios de estos roedores en el patio del colegio.

El desagradable episodio vivido por una profesora el segundo día de clase, al caerle una rata desde lo alto de una valla cuando se disponía a abrir una puerta para que entrara un grupo de alumnos, ha vuelto a disparar las alarmas en el centro. Las familias apuntan a un problema de falta de mantenimiento y limpieza de las zonas verdes: "con el crecimiento de los setos ofrece un lugar muy adecuado a la plaga para su proliferación", explica Riopedre.

Asegura el portavoz de las familias que recuperar el contrato con la empresa encargada del mantenimiento de las zonas verdes supondría buena parte de la solución, y recuerda, además, que existe un hándicap a la hora de aplicar los tratamientos, ya que los técnicos del Instituto Municipal de Salud Pública no pueden utilizar veneno en el interior del colegio por la presencia de menores.

