Premio Mentes AMI para el Colegio Juan de Lanuza de Zaragoza

El fallo de la cuarta edición de los Premios Mentes AMI ha dado a conocer los proyectos galardonados por la Fundación Atresmedia en reconocimiento al compromiso de docentes y centros educativos para fomentar las competencias digitales a través de proyectos innovadores que cuentan con un gran impacto entre el alumnado.

El Colegio Juan de Lanuza se ha hecho con el premio en la categoría de Desarrollo de la Competencia Digital con el proyecto 'Más allá de la tecnología: desarrollando la competencia digital humana', que coordina el profesor y director TIC del colegio, Cristian Ruíz. Según la directora del centro, Pilar Fernández, este proyecto "refleja un modelo educativo integral capaz de atender las necesidades que plantea el futuro en cuanto a competencia digital para que los alumnos salgan lo mejor preparados posible".

Esta estrategia no es fruto de una experiencia puntual de uno o dos años, sino de un modelo de largo recorrido que comenzó en el año 2012 para el que se estudiaron las necesidades que tendrían los alumnos en el horizonte de los siguientes 15 años apoyándose en tres pilares: un currículum de pensamiento computacional, la transformación de un antiguo laboratorio en un espacio de creación (makerspace) para poner en práctica lo aprendido; y, cerrando el círculo, unos talleres de robótica en los que también participan las familias.

La directora del Juan de Lanuza ha recalcado la importancia de fomentar el bienestar digital entre los alumnos: "la tecnología no es el fin, sino un medio; por eso incidimos en que los alumnos sean creadores de tecnología, potenciando su creatividad en la resolución de problemas reales".