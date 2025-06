Las polillas gigantes regresan a Aragón, aunque sin convertirse en plaga

LEER MÁS El cambio climático favorece a que cada vez haya más insectos

En junio de 2024 llamó la atención en toda España la llegada de unas polillas gigantes que fueron más abundantes en determinados puntos. En Aragón se registró un aumento de su presencia, aunque no llegó a considerase plaga. Por segundo año consecutivo, la presencia de estas polillas de gran tamaño y de un color entre marrón y grisáceo, llamadas “Autographa gamma”, está siendo abundante. El año pasado, estas polillas llegaron del norte de África y se expandieron por Europa e incluso por parte de Asia, pero en esta ocasión, están asentadas ya en nuestro país.

El director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), Jorge Galván, explica que sólo son visibles los ejemplares adultos y que el alto número de estas polillas puede deberse, no tanto a que las traigan las corrientes de aire caliente del norte de África sino a que, las que ya se habían asentado, tuvieron una buena reproducción y ahora las vemos surgir.

Lo llamativo de estas “plusias”, como las denominan los profesionales, son llamativas por el tamaño, pero no tienen peligrosidad ni suponen un riesgo para la salud pública, más allá de las fobias que cada uno pueda tener. Galván si que recomienda prestar atención a las larvas que, aunque no se alimentan de textil, si que lo hacen de cereales y de restos que pueden encontrar en las cocinas, por esto es conveniente sellar muy bien los alimentos.

En el caso de estas polillas gigantes, al no suponer un riesgo para la salud no es recomendable el uso de productos químicos, de hecho, el director general de ANECPLA indica cómo los profesionales realizan antes planes integrales de control de plagas y si no son suficientes, es cuando acuden a un uso controlado de químicos. En los hogares también recomienda que los insecticidas se utilicen lo menos posible y, en el caso de las plusias, si se les tiene mucha fobia, utilizar mosquiteras y cerra bien puertas y ventanas.