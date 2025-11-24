La Policía Local atenderá a 300 mujeres víctimas de violencia

La Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Zaragoza han formalizado en Junta Local de Seguridad la adhesión de la ciudad al sistema VioGén de protección de víctimas de violencia de género. Actualmente hay 1.179 casos activos en la ciudad de Zaragoza, y en base al acuerdo policial firmado, el consistorio creará una nueva unidad con nueve agentes que se encargarán de tutelar y hacer seguimiento a las 300 mujeres que cuentan con órdenes de protección por riesgo bajo. Si aumentan su situación de riesgo, seguirán siendo atendidas por los policías municipales.

El Ayuntamiento deberá modificar la relación de puestos de trabajo para crear esta unidad, cuyos integrantes recibirán formación de compañeros de Policía Nacional. Lo explicado tras la Junta Local la alcaldesa, Natalia Chueca, quien valora que por fin la adhesión a VioGén sea una realidad, años después de que su antecesor, Jorge Azcón, iniciase el proceso. Para formar parte del sistema de protección, anima a las mujeres a denunciar y a visibilizar sus situaciones de violencia.

El sistema VioGén permitirá a la Policía Nacional y Local compartir información de acceso restringido sobre las víctimas, su familia o sus agresores. En constante evolución, se puede aplicar por ejemplo el protocolo 0, para integrar a mujeres que no han denunciado por miedo, cuando hay indicios suficientes de maltrato.

El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, recuerda que todos los días en Aragón se producen detenciones o quebrantamientos de condenas. “Todos los días o salta una pulsera, o salta una llamada de una mujer protegida o se efectúa una detención por un incumplimiento de órdenes de alejamiento o el agresor ronda el colegio de los hijos de las víctimas” ha explicado. Algo que sucede “tanto en el medio rural y ciudades. Pero no me cabe duda de que la acción preventiva está siendo oportuna y eficaz”, ha añadido.

El acuerdo policial ya tiene el visto bueno de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá ratificar la adhesión firmando el acuerdo con la alcaldesa, Natalia Chueca.

