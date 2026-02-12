La Policía detecta un aumento del vapeo en centros educativos

LEER MÁS Los médicos de familia aragoneses advierten de los riesgos del vapeo

Los profesores han alertado también de que, al recriminar esta conducta, determinados alumnos adoptan actitudes "desafiantes" que generan situaciones de tensión y alteran la convivencia escolar. Los responsables educativos han apuntado que este consumo se ve favorecido por la facilidad de adquisición de estos productos a través de internet, así como por el intercambio y la venta de dispositivos entre los propios alumnos.

Los denominados cigarrillos electrónicos o dispositivos de vapeo, contengan o no nicotina, pueden generar conductas adictivas en edades tempranas y contribuir a la normalización del hábito de inhalar sustancias, siendo en muchos casos la antesala del tabaquismo tradicional. La normativa vigente prohíbe expresamente fumar o utilizar dispositivos de vapeo en los centros docentes y formativos, tanto en espacios interiores como en zonas al aire libre delimitadas. Esta prohibición alcanza también a los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y productos similares.

El incumplimiento de esta normativa constituye una infracción administrativa y puede dar lugar a la correspondiente tramitación sancionadora, sin perjuicio de otras medidas que puedan adoptarse en el ámbito educativo. No se trata de una conducta tolerada ni amparada por la ley. La Policía Nacional continuará reforzando las acciones preventivas y formativas, en coordinación con los centros educativos y las familias, con el objetivo de proteger la salud de los menores y preservar un entorno escolar seguro y libre de estas prácticas.