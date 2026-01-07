El pleno del Ayuntamiento de Huesca aprueba inicialmente el presupuesto municipal para 2026

LEER MÁS La urbanización del centro y el abastecimiento de agua, ejes del borrador de presupuestos

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Huesca ha aprobado inicialmente el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 65,6 millones de euros, con el apoyo del grupo popular y el concejal no adscrito, Antonio Laborda. El presupuesto aprobado, calificado por el propio concejal de Hacienda Ricardo Oliván como “sensato” se articula en torno a cinco grandes objetivos: la mejora de las condiciones urbanísticas y de movilidad de la ciudad, el refuerzo de los servicios públicos municipales, el fomento de la promoción turística, el impulso de la actividad económica y el asentamiento de las bases para la ejecución de proyectos estratégicos a lo largo de 2026 y 2027. El presupuesto experimenta un descenso de un 3,9% respecto al año anterior por dos motivos fundamentales: la eliminación del presupuesto del proyecto del Centro de Emergencias, que va a ser acometido por el Gobierno de Aragón, y, por otra parte, por la sucesiva liquidación de diferentes Fondos Europeos.

El capítulo de ingresos de las cuentas municipales prevé cerca de 60 millones de euros de ingresos corrientes, procedentes principalmente de impuestos directos y transferencias corrientes, además de ingresos de capital. Tiene un incremento en los impuestos indirectos de un 33,9% como consecuencia de la previsión de la recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), “que indica que la actividad económica en la ciudad en lo que respecta a la construcción empieza a notarse”, según el responsable de Hacienda, Ricardo Oliván, con un incremento de casi un millón de euros. En cuanto a los gastos, el presupuesto destina 56,9 millones de euros a gastos corrientes, garantizando el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento y la prestación de los servicios municipales, con especial peso de los gastos de personal y de los gastos en bienes y servicios. Además, todas las áreas, resaltaba Oliván, excepto las implicadas por el Centro de Emergencias y los Fondos Europeos, experimentan incrementos en el presupuesto de 2026.

El ámbito social cuenta con una dotación de más de 6,25 millones de euros, lo que supone un incremento del 6%, reforzando las políticas de atención y apoyo a las personas más vulnerables. Asimismo, las áreas de educación, juventud e infancia, cultura y deportes experimentan incrementos presupuestarios, consolidando la apuesta municipal por la actividad educativa, cultural y deportiva. El presupuesto refuerza de forma notable el área de urbanismo, que alcanza los 3,53 millones de euros, con un incremento superior al 60%, orientado a la mejora del espacio público y a la ejecución de proyectos de reurbanización y transformación urbana. En el capítulo de inversiones reales, dotado con 6,74 millones de euros, se incluyen actuaciones como la reurbanización de la calle Padre Huesca, la calle Zaragoza, el pasaje Avellanas, la anualidad de la calle Desengaño, el proyecto de plaza Navarra y centro de Huesca, así como la reurbanización del parque Miguel Servet.

Entre otras inversiones destacadas figuran la primera fase del campo multideporte de la Ciudad Deportiva, actuaciones en municipios incorporados, presupuestos participativos, la mejora de la red de abastecimiento de agua, inversiones en bibliotecas, adquisición de vehículos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, digitalización turística, nuevas tecnologías y el itinerario Land Art de la finca Beulas, además de ayudas a empresas y actuaciones en patrimonio. El presupuesto incluye una dotación específica de 333.000 euros para actuaciones en la plaza Santa Clara, destinadas a ayudas de urgencia, la instalación y arrendamiento de puntales y ayudas a particulares para la rehabilitación de vivienda, “conceptos que serían ampliables”. Durante la tramitación presupuestaria se han incorporado diversas propuestas formuladas por el concejal no adscrito, entre ellas actuaciones vinculadas a un plan de asfaltado de polígonos industriales, el pintado de pasos de cebra y la celebración de dos eventos culturales, cuyo apoyo ha permitido la aprobación inicial del documento.

En relación con las propuestas presentadas por el grupo municipal del PSOE, se ha indicado que algunas de las iniciativas planteadas dependen de la disponibilidad de financiación procedente de otras administraciones, si bien se prevé su incorporación cuando se pueda disponer de los remanentes del ejercicio 2025. Entre ellas figuran el proyecto del local de la asociación de vecinos del barrio de San Lorenzo y actuaciones en la avenida Martínez de Velasco, la plaza Lérida, la calle Aínsa y la calle Lanuza. Respecto a las propuestas del grupo Vox, se ha señalado que no se concretaron las partidas de financiación correspondientes, lo que ha impedido su valoración. No obstante, el equipo de gobierno prevé incorporar a los remanentes algunos de los proyectos citados, así como actuaciones parciales en la Plaza de Toros y el plan de asfaltado, ya contempladas previamente.

El portavoz de VOX, José Luis Rubió, considera que los presupuestos carecen de ambición y que la ciudad continúa sin rumbo y sin capacidad de gestión. Pide menos propaganda y más inversión en bienestar real. Entre otras partidas ha criticado los 75.000 euros en cooperación al desarrollo "mientras los vecinos de Santa Clara siguen abandonados, sin realojos garantizados". Por su parte, desde el PSOE han criticado la falta de más ayudas para los vecinos de Santa Clara o cuestiones que se han aprobado en anteriores plenos municipales y que no se ven reflejadas en el documento presupuestario. El concejal José María Romance ha criticado la baja ejecución. Señala que en 2025 "sólo se invirtió un 29%, guardando en un cajón el 71% de lo que dijeron que harían".