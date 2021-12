La Plaza del Torico tendrá nuevo alumbrado

El alumbrado ambiental de la plaza del Torico ha sido una de las obras más polémicas de la ciudad. En el año 2006 costó 6 millones y medio de euros al Gobierno de Aragón y desde un primer momento no fue del agrado ni de los vecinos ni de la Comisión Provincial de Patrimonio. Con el paso de los años, esa instalación se encuentra parcialmente desconectada ya que las luminarias no funcionan o emiten parpadeos que no garantizan una iluminación adecuada.

El nuevo proyecto incluye la sustitución de las luminarias existentes por otras basadas en tecnología LED RGB de nueva generación que permitirán una disminución de la potencia instalada sin merma en los niveles de calidad de la iluminación ornamental actual ya que la sustitución será con elementos de mayor eficiencia.

Por otra parte, este tipo de luminarias RGB, además de emitir una luz blanca podrá, si así se considera oportuno, modificar ese color con una amplia gama ya que estos proyectores estarán controlados con un sistema independiente que permite proyectar una tonalidad variable de color e intensidad con la posibilidad de control remoto y en tiempo real.

El número total de luminarias a sustituir es de 132 en los porches de la plaza y de 182 en fachadas en las que se incluyen 6 proyectores para el monumento donde se ubica el Torico. El proyecto contempla también la sustitución de los elementos de sujeción y del cableado, la adecuación del cuadro eléctrico existente y la instalación del sistema de control del alumbrado ornamental, no afectando ni a las farolas de alumbrado público instaladas en las fachadas ni al pavimento de la plaza.

El plazo de ejecución de los trabajos, una vez adjudicada la actuación, será de cuatro meses y el presupuesto base de licitación asciende a 485.771,84 euros IVA incluido. En estos momentos se está tramitando el proyecto y para la financiación se han solicitado fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia.