La plataforma "Estamos hasta los Huerva" busca soluciones para evitar más afecciones

Cuando se cumple una semana de la tormenta del 28 de septiembre que causó grandes estragos en las localidades zaragozana de Cuarte de Huerva, María de Huerva, Cadrete y Santa Fe. El barro todavía está presente en muchas empresas y en naves en las que el contenido ha quedado inservible y sin posibilidad de recuperación. Desde Confederación Hidrográfica del Ebro han anunciado que se van a realizar estudios para analizar porqué se suceden estas avenidas en el Huerva y buscar soluciones y alternativas siempre desde el consenso.

Fueron muchas las afecciones sufridas y no es la primera vez que las viven en estos municipios, por lo que se ha creado una plataforma a la que se invita a participar tanto a empresas como a particulares. Su sombre “Estamos hasta los Huerva” y su fundador, Roland Garros, de Azulejos Moncayo, explica que el problema no es el rio sino que viene de los barrancos de la montaña. Desde la línea del ferrocarril que llega de La Muela, la A-23 y la N-230. Para Garros, son tres diques de contención que acumulan el agua hasta que encuentra salida en el pueblo y sale “como un tsunami”.

El empresario asegura que “me consta que desde el Ayuntamiento de Cuarte se han hecho los deberes y ya en 2023 se encargaron informes para saber dónde y cómo estaban situados los barrancos, pero desde la Confederación no se ha hecho nada”. Desde la plataforma “Estamos hasta los Huerva” se quieren dejar oír para que sea la administración que sea la que tenga competencias, ponga soluciones sobre la mesa.

De ahí que, mientras siguen limpiando barro de sus empresas y casas, una de las primeras medidas que han tomado es la de convocar una concentración para el 19 de octubre delante del polígono de Cuarte de Huerva y a la que se pueden unir todas las personas que lo deseen, desde particulares hasta empresas de las localidades afectadas. De momentos son muchos los vídeos de las consecuencias de la última tormenta del 28 de septiembre que los afectados están compartiendo en las redes sociales de la plataforma.