La Plataforma en Defensa del Hospital de Barbastro inicia sus encuentros con los políticos

La Plataforma en Defensa del Hospital de Barbastrose reúne esta tarde con el presidente de la Diputación, Isaac Claver, para tratar la situación del centro. Será el primer encuentro para presentar la plataforma a los políticos. A partir de las cinco de la tarde tratarán con Isaac Claver, presidente de la Diputación de Huesca, la situación actual del Hospital de Barbastro, las listas de espera o las cifras que dio a conocer el consejero de Sanidad hace unos días. Y es que según señala la portavoz de la Plataforma, Nati Palacín, es cierto que está contratado el 92% de la plantilla como dijo Bancalero hace algunos días, pero no que esos puestos estén cubiertos ya que hay bajas, excedencias o contratos compartidos.

Por eso hablan de cifras engañosas y señalan como ejemplo que los últimos contratos que se están ofreciendo son compartidos entre el Hospital de Barbastro y otro centro hospitalario de manera que suma como un profesional en Barbastro pero solo ejerce media jornada. Estiman que actualmente trabaja el 80% de la plantilla contratada. De estas cifras y su realidad podrán hablar directamente con el consejero de Sanidad el próximo lunes 17 de noviembre.

La Plataforma ha ido manteniendo reuniones con presidentes de las comarcas y la semana pasada, con los consejos de salud de la zona quienes pusieron de manifiesto el impacto que las elevadas listas de espera dejan en sus consultas de atención primaria. De momento han recogido algo más de 12.000 firmas y piden seguir sumando apoyos a través de la página web plataformahospitalbarbastro.org o físicamente en las hojas depositadas en las farmacias de Barbastro y localidades de la zona oriental a la que da servicio.

