El Planetario de Aragón renueva su cúpula y estrena actividades

El Planetario de Aragón renueva por completo su emblemática cúpula con un sistema de proyección y sonido de última generación que lo sitúa a la vanguardia de la divulgación astronómica en España. Esta renovación supone uno de los momentos más importantes desde su apertura en 2012. La transformación tecnológica ha supuesto el reemplazo del anterior sistema de cinco proyectores por dos proyectores láser de última generación, que además de mejorar notablemente la calidad de imagen y aportar más luz, más nitidez y más realismo, supone además un importante ahorro energético, al requerir menos equipos informáticos y menor consumo eléctrico.

A esta mejora visual se suma un nuevo sistema de sonido envolvente, que permite una experiencia inmersiva inédita en el Planetario. Además, se ha incorporado la opción de escuchar las proyecciones en varios idiomas y con sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva, reforzando el compromiso del centro con la accesibilidad y la inclusión.

Novedades

Además de sumar nuevas mejoras tecnológicas, el Planetario de Aragón estrena nuevas películas infantiles incorporando a la programación habitual “Polaris” y “Hazelnuts”, dos producciones pensadas para el público más joven y que abordan el conocimiento astronómico de forma divertida y educativa.

Esta nueva etapa del Planetario arranca con un mes de octubre repleto de actividades, entre ellas, “Bebenautas”, la actividad estrella para niños de 2 a 5 años, que se celebrará los dos últimos domingos de cada mes a las 11 horas. Además, el 10 de octubre se celebrará una acampada familiar dentro del Planetario, que incluirá una proyección especial en la cúpula, observación del cielo a simple vista y con telescopios, y una noche inolvidable durmiendo en el hall del centro. Sin dejar las noches, también serán protagonistas este mes el sábado 1 de noviembre con una observación nocturna infantil; los sábados 11, 18 y 25 de octubre con observaciones nocturnas para adultos.

Cabe recordar que, durante el puente del Pilar, el Planetario abrirá con programación especial los días 11 y 12 con sesiones por la mañana y por la tarde; y el viernes 10 y el lunes 13 con sesiones infantiles por la mañana. Actividades que se suman a las visitas guiadas para todos los públicos que ofrece el Planetario todos los fines de semana, los sábados a las 11, 12’30, 17 y 18’30 horas, y los domingos a las 11 y las 12’30 horas. Las entradas pueden adquirirse a través de la web oficial del Planetario (www.planetariodearagon.com) o en taquilla, hasta completar aforo.