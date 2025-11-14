Planes a cubierto en Zaragoza: del Principal a las Esquinas pasando por el Mercado

Jaime Ocaña y Catalina Pueyo llevan al escenario del Teatro del Mercado 'Bienvenidos a Carreful', una comedia costumbrita, escrita por el propio Jaime Ocaña, en la que La Vargas y Eloy Heredia, reyes de la venta y el trueque, acompañados por El Notas, un músico callejero que pone música a cualquier oferta, se meten al público en el bolsillo gracias a los avatares de una gran inauguración comercial que no sale según los planes.

Bien diferente es la propuesta del Teatro Principal, donde Daniel Albaladejo y Antonio Hortelano encabezan el elenco de La Barraca, la gran obra escrita por Vicente Blasco Ibáñez hace 125 años y que a finales de los años 70 se convirtió en un gran éxito televisivo.

El Sótano Mágico recibe este fin de semana al más conocido de los mentalistas españoles, Anthony Blake, que invita al público a explorar los límites de la mente humana con 'La Clave de lo Imposible', viernes y sábado a las 20:30 horas y el domingo a las 17:00. El Teatro de las Esquinas presenta el sábado a las 20:00 'Hellen Keller: ¿la mujer maravilla?', que cuenta la historia de la primera persona sordociega en obtener un título universitario; y el domingo 'Fuego', el último espectáculo del televisivo gimnasta y clown Wilbur.