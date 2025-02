El Pirineos Mountain Film Festival calienta motores

LEER MÁS 24 cortos competirán en el Pirineos Mountain Film Festival

La IV edición del Pirineos Mountain Film Festival ultima sus preparativos. La cita con el mejor cine de montaña, aventura y naturaleza comenzará el próximo 17 de febrero en Huesca. “Adrenalina, paisajes espectaculares e historias profundas” son los conceptos sobre los que se sustenta esta edición en palabras de su director, David Asensio. Una propuesta multidisciplinar que tiene su espina dorsal en los 24 cortometrajes a concurso de 16 cinematografías venidas de Europa, América, Asia y África.

Entre el lunes 17 y el miércoles 19, el Teatro Olimpia de Huesca proyectará dos sesiones diarias gratuitas (17:00 y 18:30h) que conforman un viaje sensorial sobre pantalla grande. El espectador podrá adentrarse en lugares como los Andes, los Alpes, los Apeninos, las montañas Ala Dagh (Turquía), el Macizo de Altái (Mongolia), los desiertos de España, los montes Tatra (entre Polonia y Eslovaquia) o la isla Coronación en la Antártida; a través de especialidades tan diversas como escalada, esquí, kayak o travesías “highline”. El palmarés que decide tanto el jurado como el público en sala reparte un total de 6.000 euros en premios. Una importante responsabilidad en un año donde se han batidos todos los registros históricos de recepción de trabajos con casi un millar de obras inscritas de 98 países.

De los 24 cortometrajes a concurso, son ocho las producciones seleccionadas para viajar tanto a nivel nacional como internacional en su “Tour 2025”: King of 10, The Equinoxial Fire, FreerAIde, The Gnar-Whal’s Odyssey, On the 8th Day, Lassù in cima (Up there on top), Jamie Logan: All In y Hidden Spirit. Un extracto de la sección oficial que tendrá su premier el sábado 22 de febrero en el Auditorio Carlos Saura del Palacio de Congresos de Huesca. El resto de sedes que participan activamente en la organización contarán igualmente con esta presentación en exclusiva: Barbastro (28-febrero), Tarbes (14-marzo), Boltaña (15-marzo) y Benasque (19-abril); antes de arrancar su viaje nacional e internacional.

El programa contará también con una muestra de largometrajes formada por tres documentales: Las canciones de la Tierra, The Last Expedition y la premiere cinematográfica en Aragón de Ferran Latorre. Más allá de los ochomil. El cineasta Eduardo de la Cruz será otro de los nombres destacados, el será quien desgrane en “Érase una vez Lucien Briet” la figura de este escritor, fotógrafo y pirineísta francés que apoyó la expansión del conocimiento de lugares como el valle de Ordesa. Basándose en una minuciosa investigación documental, imágenes inéditas y un recorrido por las casas que lo acogieron en sus viajes de exploración por el Alto Aragón, se demostrará que mucho de los que se ha publicado y escrito sobre él “es erróneo y lleno de imprecisiones”, según el propio ponente. La cita será el martes 18 de febrero a las 19:15h en Fundación Ibercaja Huesca.

El Pirineos Mountain Film Festival entregará este año su Premio Honorífico a los primeros himalayistas aragoneses. Un grupo de alpinistas que en los años 80 conquistaron las cumbres más altas del planeta de la mano de clubs como Peña Guara o Montañeros de Aragón. Se cumple el 30 aniversario de la expedición al K2, ascensión que truncó bruscamente esta generación de pioneros, y que también estará presente en la exposición que se podrá visitar desde mañana viernes en el Palacio Villahermosa con vídeos, audios, fotografías y materiales originales de los logros de estos montañeros.

[[H3:CITA CON EL DEPORTE EN LA V TRAIL ‘HOYA DE HUESCA’]]

Por otro lado, dentro de la programación del festival los amantes de la práctica deportiva y en particular de las carreras, tendrán su cita el domingo 23 con la V Trail “Hoya de Huesca”. El colofón final organizado por Peña Guara que presenta como ya es habitual los recorridos: 26K y 16K. Dos trayectos por destacados paisajes de la comarca de la capital altoaragonesa en una jornada festiva caracterizada todo los años por el buen ambiente. “La prueba es accesible para todo tipo de corredores. Es perfecta para los más profesionales que se preparan para las grandes citas pirenaicas, pero también para los recién llegados a este tipo de modalidades”, afirma Manolo Bara, presiente de Peña Guara. Estandartes patrimoniales como el Castillo de Montearagón o las Trincheras del Saso de Tierz marcan el trascurso de esta carrera cuyas inscripciones están abiertas hasta el próximo 18 de febrero.