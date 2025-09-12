Pilar Astier, primera doctora española que opta a presidir la Organización Mundial de Médicos de Familia

LEER MÁS El Gobierno de Aragón reforzará el servicio de Vacunas Internacionales

Desde el centro de salud Universitas de Zaragoza a Lisboa para conocer si la doctora Mª Pilar Astier-Peña se va a convertir en la primera doctora española en presidir la Organización Mundial de Médicos de Familia, WONCA ( World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians). Una organización que agrupa a más de 500.000 profesionales de 133 sociedades instauradas en 111 países y que entre sus retos está el de transformar las políticas para hacer que los beneficios y oportunidades de la Medicina de Familia y Comunitaria sean conocidos en todo el mundo.

Para la doctora Astier-Peña, la “medicina de familia es el corazón de cualquier sistema de salud, ejercerla es acompañar a las personas a lo largo de su vida y en todas sus etapas con una mirada integral”. La facultativa vive con pasión su profesión de la que considera clave estar cerca no sólo de las personas sino también de la comunidad porque de esta manera se “brinda accesibilidad y universalidad para garantizar que nadie se quede atrás”. Como la doctora indica: “no somos sólo la puerta de entrada, somos también un elemento protector de la salud” y vigilantes.

Al hablar de los retos que se presentan en la Atención Primaria, Mª Pilar Astier explica que en España “tenemos un sistema sólido de medicina de familia, formativo a través del MIR y una red de centros de salud que garantiza a todos los ciudadanos un centro de proximidad”, aún así hay aspectos que hay que cambiar. Uno de lo ellos es la “narrativa, hacer que sea positiva y constructiva”.

Sin descuidar otros aspectos como mejorar la inversión y las condiciones de trabajo de los médicos de familia porque hay que garantizar unas condiciones laborales dignas para que, no solo se pueda conciliar la vida laboral y personal, sino también compatibilizar el trabajo clínico con la docencia o la investigación. La doctora también subraya la necesidad de recursos para tener mayor capacidad diagnóstica en el punto de atención y garantizar tiempo de atención de calidad a los pacientes.

Presidencia de WONCA

Desde la Organización Mundial de Médicos de Familia, WONCA, se trabaja por favorecer el intercambio de proyectos para que se pueda “compartir experiencias de éxito de cada una de las regiones y demostrar cómo con unos recursos u otros se puede ser motor del sistema y tener impacto en la salud de las personas".

La doctora Mª Pilar Astier-Peña ha decidido dar el paso de presentar su candidatura a la presidencia por el poder transformador que tiene la Medicina de Familia y Comunitaria y puede aportar su experiencia en centros de salud, no sólo en la ciudad de Zaragoza sino también en el medio rural, además de su labor docente con alumnos residentes y también su trabajo como investigadora.

Otro valor que la aval es que ha ocupado cargos ejecutivos en la Organización, lo que hace que la conozca desde dentro, desde las sociedades científicas que la forman hasta el modelo de gobernanza, sus retos y áreas de mejora.