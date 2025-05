El pescado: cae su consumo sin conocer sus beneficios

LEER MÁS Los menores aragoneses aprenden los beneficios que tiene el pescado en la dieta

Los datos de consumo de pescado están en descenso. En una década hemos pasado a consumir la mitad de pescado y no se alcanza la cifra recomendada que es de 31 kilos por persona y año. Se está lejos de los 27 kilos que se consumían en 2014. Félix Escobar, representante de la asociación de mayoristas de pescado de Mercazaragoza, achaca a que son varios los factores que están llevando a esta situación y uno es el cambio radical en los hábitos de consumo.

En esos cambios de hábitos de consumo destaca el hecho de que las últimas generaciones no tiene costumbre de ir a comprar a tiendas, y no sabe pedir los productos. Un problema al que Escobar achaca a que no les hemos sabido enseñar ya que antes se aprendía porque se acompañaba a las madres al mercadillo. El representante de la asociación de mayoristas de pescado de Mercazaragoza explica que los profesionales que están detrás del mostrador les pueden guiar y aconsejar sobre qué producto les puede interesar a los clientes en cada momento, según sus necesidades. Incluso les pueden sugerir recetas para cocinarlos.

Por ejemplo, el pescatero les puede recomendar consumir un pescado blanco para cenar porque le ayudará a la digestión y a no sentirse pesado a la hora de ir a dormir, si se tiene una celebración se puede preparar un marisco o el pescado azul, que ayuda con la hormona de la felicidad, les hará estar más felices. Félix Escobar recalca que “somos lo que comemos”. Y entre los beneficios del pescado está del alto número de proteínas que aportan, sobre todo el Omega-3