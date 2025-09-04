TERTULIA

Los periodistas de Teruel vuelven a la mesa de redacción

Hoy jueves hemos retomado las tertulias en Más de Uno Teruel. Los primeros en "volver al cole" han sido los compañeros de los medios de comunicación: Juan Saura, Javier Lizaga y Elisa Alegre.

Redacción

Teruel |

Además de hacer balance del verano, la masificación del turismo y la falta de servicios en muchos puntos de la provincia han sido los temas que han centrado el debate en este primer encuentro.

Además de hacer balance del verano, la masificación del turismo y la falta de servicios en muchos puntos de la provincia han sido los temas que han centrado el debate en este primer encuentro.

También han valorado el arranque del curso político en Teruel, como "digno de una película de Buñuel", "calma chicha" y "día de la marmota".

