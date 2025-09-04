MOLESTIAS VECINALES

Percusión con cubos de basura, la molesta nueva moda de la noche zaragozana

Las Asociación Stop Ruidos Casco Histórico denuncia que a las eternas noches de ruidos y gritos del ocio nocturno se ha sumado una nueva moda: utilizar los cubos de basura como tambores cuando salen de los bares de ocio nocturno. El Justicia de Aragón ha pedido al Ayuntamiento que aumente la presencia policial.

José Antonio Alaya

Zaragoza |

No sólo utilizan los cubos de basura para hacer ruido. Algunos jóvenes descontrolados utilizan gustan también de utilizar las persianas metálicas de los establecimientos para completar su exhibición percusionista, afirma el presidente de la Asociación Stop Ruidos Casco Histórico, Miguel Morte.

Los vecinos están hartos de una situación que creen que irá a peor ahora que han pasado las vacaciones de verano y, sobre todo, cuando lleguen las Fiestas del Pilar. Los cubos de basura ubicados en sus portales se han convertido en uno de los juguetes favoritos de los vándalos. Además de utilizarlos para montar ruido, orinan en ellos y, en muchas ocasiones, se los llevan por mera diversión.

Morte ha señalado que cubos de casas de la calle Espoz y Mina han llegado a aparecer en El Portillo. Eso, en el mejor de los casos, porque en otro muchos el cubo no vuelve a aparecer. Las comunidades de propietarios no pueden sacar las basuras hasta que no se repone el cubo "porque de lo contrario se nos denuncia", afirma Morte. Además, para que el Ayuntamiento reponga los cubos robados hay que presentar una denuncia en la Policía Nacional.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer