Percusión con cubos de basura, la molesta nueva moda de la noche zaragozana

No sólo utilizan los cubos de basura para hacer ruido. Algunos jóvenes descontrolados utilizan gustan también de utilizar las persianas metálicas de los establecimientos para completar su exhibición percusionista, afirma el presidente de la Asociación Stop Ruidos Casco Histórico, Miguel Morte.

Los vecinos están hartos de una situación que creen que irá a peor ahora que han pasado las vacaciones de verano y, sobre todo, cuando lleguen las Fiestas del Pilar. Los cubos de basura ubicados en sus portales se han convertido en uno de los juguetes favoritos de los vándalos. Además de utilizarlos para montar ruido, orinan en ellos y, en muchas ocasiones, se los llevan por mera diversión.

Morte ha señalado que cubos de casas de la calle Espoz y Mina han llegado a aparecer en El Portillo. Eso, en el mejor de los casos, porque en otro muchos el cubo no vuelve a aparecer. Las comunidades de propietarios no pueden sacar las basuras hasta que no se repone el cubo "porque de lo contrario se nos denuncia", afirma Morte. Además, para que el Ayuntamiento reponga los cubos robados hay que presentar una denuncia en la Policía Nacional.