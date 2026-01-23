El Peñas y Cadis se unen a la División Castillejos en su XXXIV aniversario

LEER MÁS El Cuartel General de la División Castillejos inicia oficialmente su andadura en Huesca

La División Castillejos, cuyo Cuartel General se ubica en el acuartelamiento “Sancho Ramírez” en Huesca, celebra su XXXIV aniversario con varios actos abiertos a la ciudadanía. Tendrán lugar los días 29, 30 y 31 de enero aunando los valores del ejército, el deporte y el ámbito social. Cabe señalar que la División Castillejos cumple 34 años de vida, cinco de ellos con el Cuartel General en la capital oscense. Para este 2026, tienen una misión muy importante como es la preparación para liderar la Fuerza de Reacción de la OTAN (ARF) a partir de verano de 2027, de ahí ejercicios como el "Toro 25" desarrollado a finales del año pasado.

Mirando a los actos conmemorativos, el jueves 29 de enero, a las 19’30 horas en Fundación Ibercaja de Huesca, explicarán a la ciudadanía el trabajo desarrollado por la División en el último ejercicio y sus planes de futuro. Además, el Coronel de la Reserva, Alberto Ayora Hirsch, impartirá una conferencia sobre la Expedición del Grupo Militar de Alta Montaña (GMAM) a la Cordillera Darwin.

El viernes 30 de enero, a las 12 horas tendrá lugar en el Acuartelamiento Sancho Ramírez, el acto militar conmemorativo del XXXIV aniversario con la presencia del General de División, Luis Francisco Cepeda Lucas, jefe de la División “Castillejos”. El acto contará con la presencia de diversas autoridades civiles y militares y en el mismo se procederá a la entrega de la distinción honorífica “Soldado de los Castillejos” a Carlos Navarro Cuello y a Manuel Bara Alós.

El sábado día 31, a las 20’15 horas, en el Palacio de los Deportes de Huesca, se realizará un homenaje a la División Castillejos en el partido correspondiente a la 16ª jornada de liga entre el Lobe Huesca la Magia y el Albacete Basket. En el partido, el Club Baloncesto Peñas lucirá una equipación específica, en la que figurarán los logos de la División Castillejos y del Ejército de Tierra. Además, en el partido se venderán boletos para participar en el sorteo de 5 de esas camisetas exclusivas que se llevará a cabo en el descanso. Toda la recaudación irá destinada a beneficio de Cadis.