Paula Román, una aragonesa que alcanzó el sueño de la ingeniería

'Persiguiendo sueños' recoge los testimonios de mujeres que han hecho carrera en el mundo de la ingeniería, a pesar de ser un sector predominantemente masculino: "cuando yo empecé la carrera, éramos unos 100 estudiantes en el aula de ingeniería y sólo 8 éramos chicas", explica Paula Román, la única ingeniera aragonesa cuyo testimonio recoge esta publicación promovida por el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingenieros Industriales.

La realidad en las aulas se traslada al sector una vez que empieza la trayectoria laboral. A pesar de que los datos van mejorando, aunque muy despacio, cada vez son más las mujeres que hacen carrera en una disciplina todavía dominada por los hombres. Sin embargo, Paula Román es un ejemplo inspirador, ya que es actualmente directora general de la empresa dedicada al sector eléctrico Feníe Energía.

Otros testimonios recogidos en este libro son el de Margarita Torres, que trabaja en el equipo Mercedes de Fórmula Uno, Alba González, que es pionera en el desarrollo de implantes quirúrgicos personalizados mediante impresión 3D y CEO de Xcure Surgical; o Rosa Kariger, que además de ser coautora del libro junto a Paula Román, es una figura internacional en el ámbito de la ciberseguridad y la sostenibilidad.