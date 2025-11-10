La patronal lucha por maximizar las ayudas a las empresas

Los turolenses se han concentrado este mediodía ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno para exigir al gobierno de España el incremento de las ayudas al funcionamiento de las empresas hasta el 20% permitido por Europa. Unas bonificaciones que en estos momentos apenas alcanzan el 1,3%, lo que representa un ahorro por trabajador de 15 euros al mes.

Las organizaciones empresariales se han reunido a primera hora de la mañana con representantes de todos los partidos políticos para pedirles su apoyo a la hora de trasladar esta reivindicación y han acordado enviar hoy mismo una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para solicitar una reunión antes de que finalice el año.

Y es que, según ha dicho el presidente de CEPYME Teruel, Jesús Blasco, desde el PSOE no se han mostrado demasiado optimistas en lo que respecta a sus planteamientos. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, lamentaba que no se trate de un problema económico sino de una cuestión política y desde CEPYME Teruel, su vicepresidenta, Charo Guillén, ha destacado la importancia que tienen estas ayudas, no solo en el ámbito empresarial, sino para el conjunto de la provincia.