Los partidos empiezan la campaña con propuestas y líderes nacionales

Ya ha empezado la campaña para las elecciones autonómicas del 8 de febrero. 1.036.000 electores elegirán a los 67 diputados de las Cortes: 14 por Teruel, 18 por Huesca y 35 por Zaragoza. 32.891 personas podrán votar por primera vez al haber cumplido los 18 años. Serán los primeros comicios autonómicos anticipados y en solitario, sin ir a la par del resto de territorios del país ni de los ayuntamientos.

El candidato del PP, Jorge Azcón, ha empezado la campaña visitando una promoción en construcción en Valdespartera, Zaragoza, donde ha contrastado su gestión con la de los socialistas. En los dos últimos años y medio, el PP "ha impulsado casi 3.000 viviendas públicas en Aragón, frente a las 86 que hizo el PSOE durante sus ocho años de gobierno". Azcón se ha comprometido a construir 1.000 viviendas públicas anuales la próxima legislatura y a facilitar la compra a los jóvenes con medidas fiscales. “Nuestra propuesta es reducir el impuesto de transmisiones en un 50% a menores de 36 años que compren viviendas con precio inferior a 225.000 euros”, ha dicho.

Azcón ha valorado que la mayoría de las encuestas apuntan a su continuidad al frente del Gobierno de Aragón. De hecho, el PP sumaría más diputados que toda la izquierda junta. En cambio, el PSOE podría aproximarse a su peor resultado histórico. “Todo es consecuencia de algo. Si el PP crece es porque podemos hablar de hechos”, en cambio la pérdida de votos del PSOE será porque “los aragoneses están viendo que el Partido Socialista no va a defender Aragón si no a Pedro Sánchez”.

La candidata socialista, Pilar Alegría, ha comenzado la campaña en Teruel, donde ha expresado sus ganas e ilusión por impulsar cambios en Aragón y defender los servicios públicos y los derechos de los ciudadanos. Alegría ha señalado que si gobierna la Comunidad Autónoma recorrerá todo el territorio para conocer los problemas de los ciudadanos y comprender las reivindicaciones de los aragoneses. Así lo ha dicho Alegría en una visita al aeropuerto de Teruel, una infraestructura impulsada por un gobierno socialista.

Por su parte, el líder de VOX, Santiago Abascal, acompaña al candidato Alejandro Nolasco en actos electorales en La Puebla de Alfindén y en Huesca. En Zaragoza, Abascal ha presenciado la tractorada de los agricultores contra el acuerdo de Mercosur y ha trasladado su apoyo al sector primario. Considera que las políticas del Pacto Verde europeoa son la puntilla a años de políticas contrarias a los agricultores y ganaderos.

Chunta Aragonesista ha arrancado la campaña en su sede de Zaragoza, bajo el lema “A favor de Aragón”. Su candidato, Jorge Pueyo, ha asegurado que la prioridad es velar por los intereses de nuestra comunidad. CHA afronta esta campaña con ilusión tras las encuestas. Pueyo asegura que serán la voz de Aragón frente a discursos nacionalistas del PP, PSOE o Vox.

El candidato de Aragón- Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha incidido en que durante la campaña y en adelante, esa formación política defiende las reivindicaciones de la provincia y de las zonas despobladas.

En el arranque de la campaña, la candidata de Podemos-Alianza Verde, María Goicoechea, ha estado arropada por la secretaria general y diputada de la formación morada, Ione Belarra, y otros cargos de la coaliación.

La cabeza de lista de Izquierda Unida-SUMAR, Marta Abengochea, reivindicará a lo largo de la campaña la defensa de las políticas sociales.