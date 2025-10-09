El Parque de las Marionetas cumple 26 ediciones divirtiendo a las familias zaragozanas

Una de las citas más familiares del Pilar cumple veintiséis ediciones en el Parque Grande José Antonio Labordeta, que a su vez acoge la XV edición del Festival Internacional de Teatro de Feria. Títeres sin Cabeza, Teatro Arbolé, Titiriteros de Binéfar o Almozandia forman parte de la propuesta con ADN aragonés dentro de la programación, en la que también participan compañías de Argentina, Italia, Uruguay o Cataluña.

La coordinadora del Parque de las Marionetas, Alicia Juárez, ha destacado que este año la carpa Bagdad acogerá este viernes a las diez de la noche una actuación dirigida al público adulto: 'Pasos Largos de Coriolis': "los títeres para adultos tienen una gran acogida, de hecho en Aragón tenemos grandes compañías de teatro infantil y grandes compañías reconocidas internacionalmente de teatro para adultos", ha explicado la coordinadora del Parque de los Marionetas, Alicia Juárez.

No faltarán a esta cita los talleres de magia y de construcción de marionetas para "dar la oportunidad, no sólo de ver, sino también de introducirse en el teatro de feria", subraya Alicia. También habrá un espacio para los Maestros Titiriteros, que son titiriteros solistas que han desarrollado su carrera en espacios menos convencionales, fuera de las salas de teatro, recogiendo la tradición de los antiguos juglares que adaptan sus propuestas artísticas al teatro de calle. Los horarios del Parque son de 17 a 22 horas este jueves, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas de viernes a domingo y de 11 a 14 horas el lunes 13.