El parking de la calle Zaragoza en la capital oscense entrará en servicio el 12 de enero

El Ayuntamiento ha recepcionado hoy las obras del que será el segundo aparcamiento disuasorio financiado con fondos europeos. Cuenta con 150 plazas y cuatro espacios para recarga de vehículos eléctricos. También el de Ramón y Cajal estará operativo a principios de enero.

Redacción

Huesca

El 12 de enero entrará en servicio el nuevo parking ubicado en la calle Zaragoza. Se trata del segundo aparcamiento disuasorio financiado con fondos europeos que ofrecerá 150 plazas y cuatro espacios para recarga de vehículos eléctricos. Con un presupuesto cercano al millón de euros, no ha sido un proyecto fácil por su dimensión, 8.500 metros cuadrados, y el poco tiempo de ejecución ya que debía estar terminado antes del 31 de diciembre para no perder los fondos europeos.

Se ha dado mucha importancia a la sostenibilidad de forma que más del 50% de la superficie se ha destinado a zonas verdes. Además, se han plantado 100 árboles autóctonos de fácil crecimiento. La entrada y salida se realizará por la calle Irene Izárbez.

La alcaldesa ha confirmado que también en enero entrará en servicio el tercer parking disuasorio construido en Ramón y Cajal, ya está terminado y lo único que falta es retirar el vallado. Así estarán finalizados los tres aparcamientos disuasorios tras la apertura del primero, el de Pilar Lorengar, que en palabras de Lorena Orduna ha sido un éxito.

