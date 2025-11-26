"El papel de los medios en la inclusión" centrará el Día de la Discapacidad en Huesca

LEER MÁS Francisco Ratia, Premio Cadis Huesca 2024

CADIS Huesca enfatiza el poder de los medios de comunicación para visibilizar la discapacidad con motivo del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La Coordinadora ha presentado el programa completo de actos, que se extienden hasta el próximo 12 de enero.

“Rompiendo moldes. El papel de los medios de comunicación en la construcción de la inclusión” es el tema sobre el que girará el acto principal en Huesca el próximo 3 de diciembre. Sara Comenge presidenta de CADIS Huesca, considera que los medios de comunicación han conseguido mostrar la realidad de la discapacidad pero hay que seguir avanzando, puesto que hay margen de mejora. "Los medios de comunicación tienen que atreverse a ofrecer distintas perspectivas del mundo de la discapacidad para dar un valor diferencial a su información", ha señalado. Por su parte, la gerente de CADIS, Marta Peña, considera que pese a los avances sigue habiendo estereotipos a la hora de informar sobre la discapacidad.

El programa comienza este jueves 27 de noviembre con la exposición de “Evolución. De la minusvalía a la diversidad” instalada en la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de Huesca. Monzón será el escenario del siguiente acto, la tradicional Marcha por la Inclusión que tendrá lugar el próximo sábado 29 y que este año celebra su octava edición. Del 3 de diciembre al 6 de enero podrá contemplarse la muestra del XXVII Concurso Fotográfico CADIS Huesca en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner. Una exposición que recoge una gran selección de las obras presentadas a esta última edición del concurso, que ha recibido casi 180 obras y cuyo fallo se realizaba el pasado viernes. Y el 3 de diciembre, la Diputación Provincial de Huesca acogerá el acto central para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en el que se entregará el premio Cadis 2025 a los Bandidos de la Hoya.

La imagen que aparece en el cartel de los actos de CADIS Huesca por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad ha sido en esta ocasión obra de un grupo de personas vinculadas a Valentia.