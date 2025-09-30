"Pajaritas rosas" para colaborar con la investigación contra el cáncer

Supermercados Alto Aragón y Pastelería Loa vuelven a mostrar su apoyo a la Asociación contra el Cáncer de Huesca con una nueva edición de las galletas solidarias "Pajaritas rosas contra el cáncer". Es el segundo año que se pone en marcha esta iniciativa tras el éxito del año pasado en el que se vendieron todas las unidades. Agustín Cabrero, adjunto a gerencia de Cabrero e Hijos, señalaba que de nuevo en esta edición por cada unidad vendida se destinará un euro a investigación. Pedro José Sánchez, gerente de Pastelería Loa, señalaba que esta iniciativa tuvo una excelente acogida el año pasado, algo que esperan repetir en esta edición.

El dinero que se recaude, la Asociación Española Contra el Cáncer de Huesca lo hará llegar a distintos proyectos de investigación, tal y como explicaba José Manuel Ramón Cajal, presidente provincial de la AECC de Huesca, quien recordaba que el año pasado se recaudaron 218.000 euros con esta iniciativa.

El presidente provincial de la AECC de Huesca ha explicado que el cáncer de mama es uno de los más frecuentes, "una de cada siete y ocho mujeres tendrá un cáncer de este tipo a lo largo de su vida". En el Alto Aragón, en el último año se han diagnosticado doscientos casos. Lo importante, ha señalado, "es que tenemos más de un 85% de tasa de supervivencia. Y aunque hay gente que recae, el objetivo es lograr la cronificación de la enfermedad, es decir, que la gente se pueda morir con el cáncer pero no de cáncer".

Preocupa, asimismo, el aumento de casos en pacientes por debajo de los cincuenta años. "Es algo multifactorial y por tanto se está trabajando para concienciar a este sector de evitar factores como el sendentarismo, obesidad, tabaco y alcohol", ha subrayado. A pesar del éxito que están teniendo los programas de cribado, José Manuel Ramón Cajal, considera que deberían ampliarse a más tramos de edad dependiendo de los factores de riesgo de los pacientes.

Por cierto que ya están abiertas las inscripciones para la XI edición de la carrera Huesca contra el cáncer que tendrá lugar el 19 de octubre. “Tenemos que llegar a la mayor cantidad de gente posible porque necesitamos ese dinero para investigación”, ha señalado José Manuel Ramón y Cajal. Este año al coincidir con la Feria Huesca es Dulce, en el stand de Pastelería Loa se pondrán a la venta las "Pajaritas rosas solidarias".