Los oscenses encaran el final de fiestas con actos tradicionales y reservas prácticamente al completo

Recta final de las fiestas de San Lorenzo con las reservas prácticamente al completo en bares, restaurantes y hoteles. En cuanto a los actos de esta sexta jornada festiva, hoy finaliza la Feria de la Albahaca con la corrida de rejones de la ganadería de Luis Albarrán para Andy Cartagena, Guillermo Hermoso y Sergio Pérez de Gregorio.

Por lo demás, durante toda la jornada se suceden por las calles de la ciudad actuaciones de pasacalles, charangas, comparsas y mariachis. También la música tradicional aragonesa tomará por la tarde y por la noche las calles de Huesca con la XII Trobada de Gaiteros de Aragón. Más de 100 músicos participarán en el pasacalles del 14 de agosto, que culminará, por la noche, con una actuación conjunta en la plaza San Antonio. Los pasacalles partirán desde Coso Alto, Coso Bajo, Plaza Catedral, Plaza San Antonio, Porches de Galicia, A. Vecinos San Lorenzo. Este año, la trobada reunirá a una variada representación del folclore aragonés con la participación de los Danzantes de Sabiñánigo, los Gaiters d’o Semontano de Barbastro, los Barfulaires de Ayerbe junto a la Escuela de Folclore y Música de Huesca, la Colla La Empajuzada de Híjar, Bucardo Folk Aragonés de Zaragoza y los anfitriones, los Gaiters de Tierra Plana, que celebran su 27º aniversario.

Este jueves también finalizan los conciertos de San Lorenzo con el grupo Mallazo en la plaza de Navarra y Café Quijano en el recinto exterior del Palacio de Congresos.

Para mañana viernes, última jornada de fiestas, destaca el 72º Gran Premio San Lorenzo de Ciclismo, por circuito urbano, organizado por Club Ciclista Oscense. Por la tarde, la ofrenda de Flores y Frutos a San Lorenzo con actuaciones de Danzantes de Huesca, Banda de Música de Huesca, y distintos grupos folclóricos. Por la tarde la despedida al Santo de las Peñas Recreativas y la Traca fin de fiestas en la plaza de Navarra. Los feriantes tienen previsto alargar su estancia en Huesca durante el fin de semana con precios populares.