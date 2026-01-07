Orduna recibe a la comunidad venezolana de Huesca

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha recibido este miércoles a una representación de la comunidad de venezolanos residentes en Huesca.

El objetivo del encuentro ha sido expresar la solidaridad del gobierno local oscense con el pueblo venezolano y sus aspiraciones de libertad y democracia, además de mostrar la cercanía a las personas que tuvieron que salir de Venezuela a consecuencia de la represión del régimen chavista.

El gobierno local expresa su esperanza de que se abra para Venezuela de manera inmediata un periodo de libertad y respeto a los derechos fundamentales en el que la democracia y el estado de derecho vuelvan a ser los pilares básicos de la convivencia en ese querido país.