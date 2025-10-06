Orduna: "Huesca es una ciudad segura, son unos pocos los que hacen mucho ruido"

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha reiterado este lunes en Más de Uno Huesca que "Huesca es una ciudad segura" y ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" tras la agresión sufrida por dos Policías Locales el pasado fin de semana en el bar Venus en Ramón y Cajal. Según ha trasladado, los agentes evolucionan favorablemente de sus heridas e insiste en que la capital oscenses es una ciudad segura y que este tipo de incidentes "son hechos aislados y que están controlados". Insiste en que desde que el PP llegó al Ayuntamiento se han dado pasos para mejorar la seguridad de los ciudadanos y de los propios agentes como la incorporación de pistolas táser, cámaras de seguridad y otros mecanismos de protección y asegura que seguirán invirtiendo en formación y en metodologías punteras y disuasorias para controlar situaciones.

Asimismo, ha recordado que en 2026 se convocará un nuevo proceso selectivo para la reposición de agentes después de que la última oposición quedasen desiertas 10 de las 18 plazas existentes. Lo cierto es que este suceso ha generado mucha inquietud entre los vecinos de la zona que dicen que los incidentes en el entorno de este establecimiento son cada vez más habituales. También desde el grupo municipal de Vox insisten en que no es un hecho aislado y acusan tanto al PP como al PSOE en el Ayuntamiento de Huesca de no hacer nada y mirar hacia otro lado mientras las agresiones se multiplican y crece la criminalidad. Exigen medidas urgentes: más efectivos, más medios y tolerancia cero con la delincuencia.

La alcaldesa repasaba las obras en curso en la ciudad, una de ellas el derribo del número 9 de la Ronda Montearagón que este martes obligará a cortarla al tráfico rodado en el tramo comprendido entre la rotonda de las Miguelas y la plaza Unidad Nacional. Un corte que se efectuará entre las 8 y las 20 horas aproximadamente. Orduna considera este derribo un paso más en la mejora de zona de la Muralla. La misma subrayaba la actuación en las vías ciclables hacia los barrios rurales y la mejora en varios Caminos como el Camino de Cortés o de la Cruz del Palmo donde la alcaldesa ha querido recordar que existe un conflicto judicial en el que no puede intervenir el Ayuntamiento.

Respecto a proyectos que quedaron desiertos como los relativos a los nuevos viales del Parque Miguel Servet, Orduna cree que la fecha no acompañó, ya que se sacó en verano, y confía en que ahora se pueda adjudicar a alguna empresa sin mayores problemas. Quienes de momento seguirán pagando la zona azul serán los abogados de Oficio porque la alcaldesa ha insistido en que deben cumplir el contrato con la empresa que gestiona esos aparcamientos. No obstante, señalaba que lo revisarán a ver si se puede hacer algo

Entre otros asuntos, la alcaldesa pedía respeto a todo el patrimonio de la ciudad tras los más de 230 grafitis eliminados en lo que va de año, tanto en edificios públicos como privados. De cara a este mes, Orduna destacaba eventos como la segunda edición de la Feria Huesca es Dulce.