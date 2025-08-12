Optimismo en el sector del vino ante el inminente inicio de la vendimia

Las Denominaciones de Origen de vino en Aragón preparan ya el inminente inicio de la vendimia y lo hacen con optimismo. Cariñena, Campo de Borja, Somontano y Calatayud se han aprovechado de las intensas lluvias de la primavera, lo que podría incrementar la producción.

En concreto, mientras que en las dos últimas temporadas no se han superado los 100 millones de kilos, en la presente las estimaciones de cosecha podrían superar los 110 de uva en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Un sector, el vinícola, que genera empleo para 12.000 personas y un impacto de 100 millones de euros en el Producto Interior Bruto. Será durante las próximas semanas cuando se incremente la demanda de mano de obra, especialmente en la zona de Cariñena.

Esta semana está previsto el inicio de la recogida de las variedades más tempranas y de corta maduración en zonas del Somontano y poco a poco se irán incorporando el resto de Denominaciones. Estos primeros trabajos de vendimia se centran en las uvas Chardonnay, Merlot y Gewürztraminer. Eso sí, el grueso de la campaña comenzará a finales de este mes.