Once premios para el documental de la soledad

El documental "La soledad de los que no existen" ya ha recibido nueve premios internacionales. Basado en la experiencia de los programas "Aislados pero no solos" y Acompañando-Te, y realizado por alumnos de Bellas Artes, se proyectará en el Cine Maravillas el 5 de mayo a las 18 horas.

Esta es una iniciativa del Grado de Bellas Artes de la capital turolense liderada por el profesor Alfonso Burgos y que cuenta con la colaboración del programa Acompañando-Teruel puesto en marcha por el consistorio y llevado a cabo por la Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel, ha recibido ya once premios internacionales y continúa en selección oficial en varios certámenes.

Concretamente, "La soledad de los que no existen" ha sido reconocido como el Mejor Documental en los Cult Critic Movie Awards (Calcuta, India), Mejor Película Inspiradora, Los Ángeles Film Awards (Los Ángeles, EEUU), Gran Premio del Jurado - Mejor Película de Justicia Social, Oniros Film Festival (Nueva York, EEUU), Mención de Honor, Tokio International Monthly Film Festival (Tokyo, Japón), Mejor Película sobre Tema Covid, Cannes World Film Festival (Cannes, Francia), Mejor Trabajo sobre Covid, Masters of Cinema (festival antes en Rusia, ahora en Milán, Italia), Mejor Largometraje Documental, Universe Multicultural Film Festival (Palo Verde, California, EEUU), Mejor Película sobre Covid, OTB - Only the Best International Film Awards (Miami, EEUU) y Mejor Historia Original, OTB - Only the Best International Film Awards (Miami, EEUU).

Además, la película estuvo en Selección Oficial en los Premios Jean Luc Godard, India (Nominado a través del Cult Critic Movie Awards), ISAFF - International Symbolic Art Film Festival (Rusia), Festival Cine Sin Límites (México), NORGS International Independent Festival 2022 (Irán), quedó semifinalista en los Texas Film Awards (Texas, EEUU) y cuarto finalista en Stockholm Film & Television Festival (Suecia). Y sigue compitiendo dentro de la Selección Oficial en ARFF - Around Film Festival (Amsterdam, Holanda), Valencia Indie Film Festival(ESP), HALO International Film Festiva (Rusia), New York Movie Awards (EEUU) y Florence Film Awards (Italia).

Tras su proyección en el Campus de Teruel y en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, la ciudadanía turolense podrá ver el documental este jueves 5 de mayo a las 18 horas en el Cine Maravillas.