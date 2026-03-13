La OMIC de Huesca anima a ser más activos y responsables en nuestras compras

LEER MÁS Energía, telecomunicaciones y automoción encabezan las reclamaciones de los consumidores oscenses

“En consumo, asume tu papel, sé el protagonista”, es el lema elegido este año por el Ayuntamiento de Huesca y en colaboración con la comarca de la Hoya, en el marco del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras que se conmemora este domingo, 15 de marzo. Con él hacen un llamamiento a la ciudadanía sobre la importancia de reconocer y adoptar de manera responsable el papel de las personas consumidoras. Y es que el balance de la actividad de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) correspondiente al año 2025 pone de manifiesto la falta de información y transparencia en los procesos de compra o a la hora de contratar algunos servicios.

El año pasado, la oficina atendió 988 consultas y reclamaciones principalmente de manera presencial, con un 47,6% de las actuaciones, seguida de la atención telefónica, que representa el 34,3%. En cuanto al perfil, está igualado entre hombres y mujeres, siendo el grupo de edad más representado el comprendido entre los 40 y los 65 años, coincidiendo con el perfil habitual de consumidores titulares de contratos de suministros y servicios.

Por sectores económicos, destacan principalmente las reclamaciones por incidencias en energía eléctrica (14,7%), seguido de las telecomunicaciones (11,8%) y el comercio electrónico (11,6%). Y en cuanto a los motivos, los más frecuentes están relacionados con irregularidades en la facturación, incumplimientos contractuales o problemas en la prestación de servicios. La mediación entre las partes constituye el principal mecanismo de actuación de la OMIC, permitiendo canalizar más de la mitad de los expedientes tramitados y evitando que muchos conflictos tengan que recurrir a procedimientos administrativos o judiciales más complejos.

Durante 2025, el trabajo de mediación realizado por la OMIC ha permitido recuperar un total de 64.735,83 euros para los consumidores. Los sectores en los que se han obtenido mayores devoluciones han sido el comercio tradicional y el comercio electrónico, con más de 27.000 euros recuperados, seguidos por los suministros energéticos, con 8.897,20 euros en electricidad y 1.514,24 euros en gas.