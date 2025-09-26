Oliván recomienda al ministro Puente no venir a Huesca en AVE a inaugurar el último tramo de la A-22

LEER MÁS Quejas de los empresarios por las continuas averías del AVE y por los retrasos en las autovías de Huesca

El presidente provincial y diputado autonómico del PP Gerardo Oliván pide al ministro de Transportes, Oscar Puente que no utilice el AVE para venir a Huesca. El ministro tiene previsto asistir en Huesca el próximo miércoles a la inauguración del último tramo de la A-22, entre Huesca y Lérida, que acumula cuatro años de retrasos. Por ello y para evitar nuevos retrasos en la puesta en servicio de esta infraestructura y en vista de las continuas incidencias del servicio del AVE, el presidente de los populares la ha recomendado a puente que no lo utilice porque "si lo coge, puede ser que no se inaugure el miércoles”

Oliván ha reiterado su preocupación por la conexión del AVE con Huesca "Este servicio no da ninguna certidumbre de poder llegar al destino. Muchos oscenses prefieren ir a Zaragoza a coger el tren", señala. Los continuos incidentes en la línea deben llevarnos a "una reflexión sobre la gestión del Gobierno de España en el transporte", ha apuntado.

Por otro lado y tras la celebración del Debate del estado de la Comunidad, el presidente provincial de los populares ha destacado cuestiones de importancia para Huesca como la puesta en marcha en el primer trimestre de 2026 del Centro de Salud Ramón y Cajal en el Perpetuo Socorro, el apoyo a la reurbanización del centro de Huesca o la renaturalización del río Isuela.

Respecto a la provincia de Huesca, Oliván ha destacado proyectos del Plan Pirineos, como la inversión para la unión de las estaciones de Astún y Candanchú o el sellado de la celda de seguridad de Bailín. En materia educativa, Oliván ha defendido la concertación del Bachillerato. "El PP cumplirá con su programa electoral", ha señalado Oliván. "Me parece lógico que quienes inician su formación en un centro concertado tengan la posibilidad de acabar en él todos los ciclos educativos", ha subrayado.