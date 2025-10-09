La Ofrenda de Frutos, una cita tradicional y solidaria

La riqueza cultural, folclórica y alimentaria, además de gastronómica, de toda España, tienen una cita todos los 13 de octubre en el marco de las Fiestas del Pilar. Lo hacen con la Ofrenda de Frutos. Esta ofrenda tiene más tradición que la de Flores, ya que se lleva a cabo desde 1949 y su origen estaba en el de ofrecer a la Virgen del Pilar los productos del campo aragonés: cebolla de Fuentes, longaniza de Graus, melocotón de Calanda o cerezas de Caspe eran algunos de los productos. Todos esos alimentos se repartían entre el Colegio de Infantes y a organizaciones benéficas y desde 1997 se donan a la Hermandad del Refugio.

La Federación de Casas Regionales de Aragón es la organizadora de este evento que fue incrementándose en participación, sumando ofrendas de otras comunidades. Este año van a ser en torno a 3.500 las personas que ofrecerán sus frutos a la Virgen del Pilar. Lola Sebastián, presidenta de la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Aragón, explica que participan las 15 casas regionales que forman parte de la federación y todas muestran sus trajes tradicionales y una muestra de los productos más representativos.

Teresa Domínguez, de la Casa de Extremadura en Aragón recalca que son muchas las regiones que hay en la comunidad extremeña, por lo que se podrá ver una gran riqueza de trajes, al igual que productos, como los embutidos, la oliva e incluso limones y unas naranjas muy especiales que difieren de las valencianas.

Por su parte, Luciano López, presidente de la Casa de Castilla y León en Aragón destaca que cada una de las nueve provincias van a estar presentes en la Ofrenda de Frutos, al igual que en la de Flores y en ella van a estar presentes desde los torreznos de Soria al hornazo de Salamanca o el vino de Toro, entre muchos más. Algo que ha apostillado José Ángel Sebastián, del grupo “La espiga” de la Casa de Castilla y León.

Una ofrenda solidaria

La Ofrenda de Frutos es una ofrenda solidaria ya que todos los alimentos que se donan el 13 de octubre van destinados a la Hermandad del Santo Refugio. Lola Sebastián incidía en la importancia de la donación de leche porque son muchas las familias que acuden a este servicio en busca de ayuda.

El objetivo es llegar a 70.000 kilos de alimentos, para lo que, hasta el lunes 13 de octubre se pueden realizar donaciones de alimentos a la Hermandad, no sólo empresas, sino que también lo pueden hacer particulares. De lunes a viernes, de 10:00 a 13:00.

Este año la Ofrenda de Frutos va a contar con más participación, ya que se ha abierto, además de las casas regionales, a los distritos y particulares de Zaragoza que se tuvieron que inscribir en septiembre. Tan sólo las primeras 400 personas podrán acceder al Camerín de la Virgen con sus ofrendas. De esta manera, serán 1.000 oferentes más que el año pasado, siendo 3.500 los que en total participarán de esta ofrenda.

Grupo de la Casa de Extremadura en Aragón

Grupo "La espiga" de la Casa de Castilla y León en Aragón