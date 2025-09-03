Comunicaciones

Las obras del tramo Huesca – Siétamo entran en la recta final

Mañana, a las 8 horas, comenzarán los últimos trabajos de asfaltado que obligarán a desviar el tráfico de la Ronda Norte hasta el viernes a las 13 horas.

Redacción

Huesca |

Las obras del tramo Huesca – Siétamo entran en la recta final
Las obras del tramo Huesca – Siétamo entran en la recta final | Subdelegación del Gobierno en Huesca

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible da los últimos pasos para concluir el nuevo tramo Siétamo-Huesca de la autovía A-22, en la provincia de Huesca, que cuentan con un presupuesto vigente de 61,5 millones de euros.

En este contexto, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde este jueves a las 8 y hasta las 13 horas del viernes 5, se desviará el tráfico en la N-240 entre los km 202,00 y 210,50. De esta forma, se liberará la calzada norte de la Ronda Norte de Huesca para ejecutar los trabajos de mezcla asfáltica de rodadura, señalización y juntas de las estructuras.

Como itinerario alternativo, se utilizará la calzada sur de esta misma Ronda Norte, que ya se encontrará asfaltada; así como de la calzada norte de la autovía en su tramo desde el enlace de Montearagón hasta la altura de la localidad de Quicena, debido a la configuración de los accesos a Huesca.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer