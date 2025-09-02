Nuevos grados, más plazas y obras en Medicina, las novedades del nuevo curso en la Universidad de Zaragoza

La Universidad de Zaragoza comienza el curso escolar con el 90% de sus plazas de nuevo ingreso cubiertas. Para este curso 2025-2026 se ofertaban 6.799 vacantes para primero y tras los diferentes llamamientos, todavía quedan plazas vacantes en nueve grados: Estudios Clásicos, Historia, Historia del Arte, artes Modernas, Turismo y Geología en el campus de Zaragoza; Ciencias Ambientales en el de Huesca, Ingeniería de datos en procesos industriales en La Almunia y Bellas Artes en Teruel. Todavía se van a realizar dos llamamientos más el 8 y el 15 de septiembre.

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, cuenta cómo tanto ella como su equipo comienzan este curso con mucha ilusión ya que se trata del primero completo desde que accediera al cargo en marzo de este año. Un curso que se presenta con novedades, tanto en plazas como en grados y que venían impuestas por el anterior equipo de rectorado del que la propia rectora formaba parte.

Novedades curso 2025-2026

Respecto a las plazas, Bolea, recuerda que se han habilitado 90 plazas más en grados relacionados con la tecnología como Ingeniería Informática donde se han sumado 40 plazas en el campus de Zaragoza y 10 en el de Teruel. La rectora ha indicado que también se han añadido plazas en carreras STEAM ya que “en la era de los datos y de la Inteligencia Artificial se necesitan también matemáticos y físicos”. También “se ha hecho un esfuerzo en añadir plazas en biotecnología y en mantener las plazas de Medicina en el campus de Huesca”.

Respecto a las titulaciones, las novedades vienen por la readaptación del grado de Geografía que, como indica la rectora, estaba teniendo poco atractivo para los estudiantes, se ha reconvertido en “Geografía, Territorio y Medio Ambiente” y se han completado las 30 plazas con las que contaba. También se ha modificado Biblioteconomía en “Gestión de la Información y Contenidos Digitales”.

Pero no sólo novedades en los grados, Rosa Bolea, también destaca el esfuerzo que se está realizando en los másteres y de cómo de cara al curso 2026-2027 se va a buscar algunos dobles grados para que resulten más atractivos. Al igual que también se está haciendo hincapié en las microcredenciales.

Obras en Medicina

Durante muchos cursos académicos estuvimos pendientes de las obras de reforma del edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, en 2026 van a comenzar las obras en la Facultad de Medicina. La rectora Rosa Bolea ha indicado que se comenzará con el Edificio B donde se establecerán unos laboratorios de simulación que están implantados en Europa y que “resultan tremendamente beneficiosos para los estudiantes de los primeros cursos”.

Obras que se complementarán con el desarrollo de los laboratorios de investigación. Hay una previsión de duración de obras de tres años.