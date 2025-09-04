Nuevo paso para la urbanización de un sector de suelo industrial junto a ronda de la Industria en Huesca

LEER MÁS Finalizan en Huesca las obras de la rotonda en Ronda Industria para mejorar la circulación en los polígonos

El Ayuntamiento ha aprobado inicialmente el proyecto de urbanización de un sector de suelo industrial situado al norte del Polígono La Magantina presentado por la Junta de Compensación. El proyecto se expone ahora para información pública. Se trata del Área de Planeamiento Específico (APE) 03-01. Este solar, de unos 60.000 metros cuadrados, se encuentra delimitado por la prolongación de la ronda de la Industria, la carretera de Apiés y la calle de la Construcción, que corresponde al límite norte del actual polígono y coincide con el antiguo trazado de la ronda de la Industria. Parte de la superficie total de este ámbito de actuación está ya ocupada por la prolongación de la ronda de la Industria una obra llevada a cabo por el Ayuntamiento en el que, no obstante, se va a ampliar el acerado.

Las obras objeto de proyecto comprenden la explanación y pavimentación de la red viaria prevista; la construcción de la red de alcantarillado para saneamiento de viales y parcelas, la ejecución de la red de abastecimiento para suministro de agua potable a las parcelas, riego de viales y riego de zonas verdes; la preparación del suelo y dotación de arbolado y plantas en las obras de jardinería; la ejecución de la red de distribución eléctrica en baja tensión, la ejecución del alumbrado público de viales y zonas ajardinadas, la canalización de telefonía y de comunicaciones, y la construcción de un muro de contención de tierras.

Se da la circunstancia de que el sector es atravesado por el barranco del Diablo. El proyecto contempla la limpieza del mismo, con desbroce y retirada de vegetación existente en el cauce, para seguidamente realizar pequeños movimientos de tierra necesarios para lograr la homogeneidad del cauce